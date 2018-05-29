Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyat performans ürünleriyle ciddi bir hayran kitlesine sahip Xiaomi, Fransa ve İtalya’da açtığı Mi Store mağazalarından sonra GearBest ortaklığında Türkiye’ye giriş yapacak. İstanbul’da 6-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı’na e-Ticaret sitesi GearBest ile katılacak olan Xiaomi, Türkiye pazarına adım atacağı ilk cihazı Redmi S2 akıllı cep telefonu modelini tanıtacak. Xiaomi’nin ayrıca 6 Haziran’da basınla bir araya gelerek Türkiye açılımının detaylarını açıklaması bekleniyor.