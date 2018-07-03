Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HUAWEI Tüketici Ürünleri İş Grubu Cihaz Birimi Başkan Yardımcısı Bruce Lee, dünyanın önde gelen Avrupalı gazeteci ve teknoloji editörleri tarafından verilen ödülün, HUAWEI P20 Pro’nun pazar lideri konumunu güçlendirdiğini belirtti. Avrupa Donanım Derneği Kurucu Ortağı Andrzej Bania ise yaptığı değerlendirmede “Avrupa’da 22 milyondan fazla okuru bir araya getiren en büyük teknoloji yayınlarının editörleri, piyasadaki en yeni ürünleri değerlendirdikten sonra, HUAWEI P20 Pro’yu ‘En İyilerin En İyisi’ olarak seçti. Bu da son derece özel bir başarı” dedi.

Huawei P20 Pro, profesyonel fotoğraf deneyimi sunmak için dünyanın ilk üç lensli Leica kamera donanıma ve AI (Yapay Zekâ) işlemcisine sahip. Akıllı kamera sistemi, olağanüstü gece çekimleri, 5x Hibrid Zoom ve 10x Dijital Zoom özellikleri ile ön plana çıkan akıllı telefon bir çok ödülün sahibi oldu.