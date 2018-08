Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PS4 sahipleri, 7 Ağustos’tan itibaren Mafia 3 ve Dead by Daylight oyunlarını hiçbir ek ücret ödemeden oynayabilecekler. Ayrıca PlayStation 3 sahipleri Bound By Flame ve Serious Sam 3: BFE oyunlarını, PS Vita sahipleri de Draw Slasher ve Spacehulk oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek. Ayrıca PlayStation Plus üyeleri bonus oyun ayrıcalığından da yararlanabilecek. PlayStation VR destekli korku oyunu Here They Lie ile eğlenceli bilgi yarışması Knowledge is Power da 7 Ağustos’tan itibaren PS Plus sahipleri için ücretsiz olacak.