Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi,karyağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili olduğunu bildirdi.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk havanın özellikle Avrupa yakasında etkili olduğu belirtildi.

ÇARŞAMBA'YA KADAR DEVAM EDECEK

Dün iş çıkışı aniden bastıran şiddetli kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan karyağışı gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekiplerine ait araçlar herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktığı görüldü. Kar lastiği ya da zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı.