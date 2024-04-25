Otoparkta yangın paniği! İtfaiye devreye girdi, 52 dairelik bina tahliye edildi

Bina otoparkında bulunan otomobil yanmaya başladı, 52 dairelik bina tahliye edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir binada akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 22.00 sularında 52 dairelik binanın otoparkında yangın çıktı.

Otoparkta bulunan park halindeki bir otomobil, nedeni belli olmayan bir şekilde yanmaya başladı. Alev ve dumanları görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

52 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında yayılan dumanların binanın içini sarması üzerine 52 dairede yaşayan vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi. Yanan otomobil itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Vatandaşlar, binayı saran dumanın tahliye edilmesinin ardından evlerine döndü. Olayda yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.