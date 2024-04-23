Ailesi yangında ölen adam 47 yıl sonra aynı kaderi yaşadı

Antalya'da duvara çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Şahsın annesi, babası ve kardeşinin de 1977 yılında evlerinde çıkan yangında öldükleri öğrenildi.

Antalya'da Ramazan Engin'in (47) kullandığı otomobil, Bağlık Mahallesi Kızılay Caddesi'nde seyir halindeyken önce refüje, ardından da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

ÇARPMANIN ARDINDAN ALEV ALDI

Kazanın ardından alev alan otomobilde sıkışan sürücü, araçtan çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, sürücü Engin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kumluca Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı öğrenilen Engin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AİLESİYLE AYNI KADERİ YAŞAMIŞ

Ramazan Engin'in annesi, babası ve kardeşinin de 1977 yılında Elmalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında öldükleri, birkaç aylık olan kendisinin de yangından komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi.