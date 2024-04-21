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Tekstil atığı deposunda yangın! Alevler her yanı sardı, tavukları itfaiye kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta bulunan tekstil atığı deposunda yangın çıktı. Yangın sonrası depo kullanılmaz hale gelirken, bahçede bulunan tavukları ise itfaiye kurtardı.

Uşak, gece saatlerinde alevlerle aydınlandı. Gencer Arıkan’a ait olan ve Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak’ta bulunan tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangını diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürdü. Alevlere teslim olan depo kullanılmaz hale geldi.

TAVUKLARI KUCAĞINA ALIP SARILDI

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, depo bahçesinde bulunan tavukları ise itfaiye ekipleri kurtarıldı. Öte yandan depo sahibi Gencer Arıkan'ın yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Tekstil atığı deposunda yangın! Alevler her yanı sardı, tavukları itfaiye kurtardı - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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