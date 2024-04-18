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İzmit'te zincir markette dev yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette büyük yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmit 42 Evler mahallesinde bulunan bir markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevler kısa sürede büyürken, marketten yükselen dumanlar kentin her tarafından görüldü. 

İzmit'te markette büyük yangın: Duman bulutları gökyüzünü sardı - 1. Resim

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşyerinde alevler devam ederken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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