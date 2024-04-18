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İzmir’de yangın: Bir fabrikada çıktı, diğerine de sıçradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir’de yangın: Bir fabrikada çıktı, diğerine de sıçradı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Çiğli’de metal kaplama fabrikasında çıkan yangın plastik fabrikasına da sıçradı. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Yangın, sabah saatlerinde Çiğli’de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki metal kaplama fabrikasında çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yakınlardaki plastik kaplama fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikalardaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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