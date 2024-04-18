İzmir’de yangın: Bir fabrikada çıktı, diğerine de sıçradı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Nisan 2024 07:01 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 07:03 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İzmir Çiğli’de metal kaplama fabrikasında çıkan yangın plastik fabrikasına da sıçradı. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.