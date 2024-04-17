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İstanbul'da fabrika yangını! 2 saatin sonunda kontrol altına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta 3 bin metrekarelik ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangında fabrika adeta küle dönerken, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, yangının kaynak yapılırken çıktığı ileri sürüldü.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan kapı üreten fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. Fabrikanın çatısını saran alevler, dron ile havadan görüntülendi. 

Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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