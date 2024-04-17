Yalova'da sıcak saatler! Termal'de orman yangını çıktı, vali son durumu açıkladı

Yalova'nın Termal ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vali Hülya Kaya son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.

"İTFAİYE EKİPLERİMİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE İNTİKAL ETTİ"

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde intikal etmiş olup, yangının kontrol altına alınması için üstün bir gayretle çalışıyorlar. İlgili tüm arkadaşlarımızla olayı yakından anlık olarak takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Vali Kaya bir sonraki paylaşımında yangının büyümeden kontrol altına alındığını duyurdu.

BİR YANGIN HABERİ DE ARTVİN'DEN

Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında metan gazı patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.