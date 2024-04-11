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Antalya'da orman yangını! Ekipler seferber oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya Kemer'deki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0,3 hektarlık alan zarar gördü.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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