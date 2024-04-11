Antalya'da orman yangını! Ekipler seferber oldu

Antalya Kemer'deki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0,3 hektarlık alan zarar gördü.