Şanlıurfa'da fabrika yangını: Alevler tüm binayı sardı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme:

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Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere müdahale sürüyor.