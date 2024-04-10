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Şanlıurfa'da fabrika yangını: Alevler tüm binayı sardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da fabrika yangını: Alevler tüm binayı sardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere müdahale sürüyor.

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı.

Olay yerine çok sayıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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