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Aydos Ormanı'nda yangın! Ekipler kısa sürede söndürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Pendik, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe sınırları içerisinde yer alan Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli'de kalan kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Saat 18.30 sularında alevlerin tespit edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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