Aydos Ormanı'nda yangın! Ekipler kısa sürede söndürdü

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Nisan 2024 19:32 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 20:23 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.