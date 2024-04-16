Kopenhag'da dev yangın: 400 yıllık tarihi bina yıkıldı

Ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ederken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Şu anda gördüğümüz korkunç manzaralar. Danimarka tarihine ait bir parça yanıyor. Borsa, Kopenhag'ın en simge yapılarından biri. Danimarka'nın 400 yıllık ticaret tarihini simgeliyor. Yerine konulamaz bir kültürel miras. Bu görüntüleri görmek acı verici. Yangına cesurca mücadele eden acil servisler, itfaiyeciler, polisler, Silahlı Kuvvetler ve diğerleri için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yerel zanaatkar Henrik Grage, Danimarka televizyonuna bu günün trajik olduğunu ifade ederek, borsa binasındaki yangını 2019 yılında Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde yaşanan yangına benzetti ve "Burası da bizim Notre Dame'ımız" şeklinde konuştu.

Bölge sakinleri, şu anda Danimarka Ticaret Odası'na ev sahipliği yapan borsadaki sanat eserlerini kurtarmak için ticaret odası müdürü Brian Mikkelsen ile birlikte çalışmalara katıldı.