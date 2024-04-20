İstanbul İstinye'de AVM'de yangın alarmı!

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İstanbul'da İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'nin -4. katında bulunan otoparkta bir aracın alev alması ile çıktığı öğrenildi. İddialara göre AVM'deki insanlar kaçmaya çalışıyor. Oto parkta çıkışında kargaşa yaşanıyor.