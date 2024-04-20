Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul İstinye'de AVM'de yangın alarmı!

İstanbul İstinye'de AVM'de yangın alarmı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul İstinye&#039;de AVM&#039;de yangın alarmı!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul İstinye'de bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Yangının alışveriş merkezinin otopark katında bulunan bir aracın alev alması ile çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'nin -4. katında bulunan otoparkta bir aracın alev alması ile çıktığı öğrenildi. İddialara göre AVM'deki insanlar kaçmaya çalışıyor. Oto parkta çıkışında kargaşa yaşanıyor.
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Burak Yılmaz üzüldü, Trabzonspor sevindi! Kayserispor'un düşüşü sürüyorİrfan Can Kahveci için rekor bonservis belirlendi! Başakşehir'e verilecek pay belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki: Utanması gereken Gazze'de katliam yapanlardır - Gündem"Yaptıkları katliamı örtbas etme çabası"Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Dev dalgalar araçların camını kırdı - GündemYenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlarBağ evinde feci ölüm: Uyurken alevlerin arasında can verdi - GündemBağ evinde feci ölüm: Uyurken alevlerin arasında can verdiErdoğan-Heniyye görüşmesinde hangi konular masaya yatırıldı? Hamas'ın Türkiye'den beklentileri neler? - GündemErdoğan-Heniyye görüşmesinde hangi konular masaya yatırıldı?Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltında - GündemAtatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltındaErdoğan'ın Irak programıyla gözler yeniden 'Kalkınma Yolu'nda! Türk müteahhitler şimdiden talip oldu - GündemIrak programına 2 gün kala gözler yeniden 'Kalkınma Yolu'nda
Sonraki Haber Yükleniyor...