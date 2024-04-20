İstanbul İstinye'de AVM'de yangın alarmı!
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul İstinye'de bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Yangının alışveriş merkezinin otopark katında bulunan bir aracın alev alması ile çıktığı öğrenildi.
İstanbul'da İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'nin -4. katında bulunan otoparkta bir aracın alev alması ile çıktığı öğrenildi. İddialara göre AVM'deki insanlar kaçmaya çalışıyor. Oto parkta çıkışında kargaşa yaşanıyor.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi