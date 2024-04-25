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Esenler'de tornavidalı dehşet! Önce aracına çarpıp kaçtı, sonra gözünü kırpmadan öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenler&#039;de tornavidalı dehşet! Önce aracına çarpıp kaçtı, sonra gözünü kırpmadan öldürdü

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenler'de trafik kazasına karışan bir motokurye ile araç sürücüsü tartıştı, kuryenin tornavida ile saldırdığı araç sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul Esenler'de saat 21.30 sularında korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre; dönerci dükkanında çalışan kurye ile cadde üzerindeki araç sürücüsü arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kurye, kaza sonrası motosikleti ile uzaklaşırken sepetteki firma isminden nerede çalıştığını gören araç sürücüsü, motokuryeyi takip etmeye başladı.

TORNAVİDA İLE SALDIRDI

Bir süre sonra araç sürücüsü, döner dükkanına gelerek kurye ile tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kurye, elindeki tornavida ile adamı ağır yaralayarak dükkandan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dükkana gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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