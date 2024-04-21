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Gaziantep'te dehşet! 14 yaşındaki kız çocuğu uyuyan babasını bıçaklayarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep&#039;te dehşet! 14 yaşındaki kız çocuğu uyuyan babasını bıçaklayarak öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.

Gaziantep'te dehşet! 14 yaşındaki kız çocuğu uyuyan babasını bıçaklayarak öldürdü - 1. Resim

BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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