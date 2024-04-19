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Konuşmak için ormana götürdüğü ortağını öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konuşmak için ormana götürdüğü ortağını öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da dükkan sahibi iki ortak arasında yaşanan alacak-verecek anlaşmazlığı cinayetle bitti. Konuşmak için ortağını ormanlık alana götüren şahıs, şahsı tabancayla vurarak öldürdü.

Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan Salı saat 23.00'ten itibaren Muhammet Tuncel'den (26) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

İŞ ORTAĞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, kayıp şahsın iş ortağı Harun Sipahi (27) ile en son beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Harun Sipahi, birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi'nde ormanlık alana gittiklerini, kavga etmeleri neticesinde silahla ateş etmek suretiyle onu öldürdüğünü itiraf etti.

Konuşmak için ormana götürdüğü ortağını öldürdü - 1. Resim

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Harun Sipahi'nin olay yerini göstermesi üzerine kayıp gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gözaltına alınan Harun Sipahi, tartışmanın 'alacak-verecek' anlaşmazlığından kaynaklandığını savundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konuşmak için ormana götürdüğü ortağını öldürdü - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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