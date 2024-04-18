Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Son cinayetin ardından taksiciler isyan etti: 'Azrailimizi yanımızda taşıyoruz'

Son cinayetin ardından taksiciler isyan etti: 'Azrailimizi yanımızda taşıyoruz'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da, taksici Yaşar Yanikyürek'in aracına aldığı yabancı uyruklu şahıslar tarafından gasp edilip öldürülmesi yüzlerce taksiciyi isyan ettirdi. Yanikyürek'in cenazesinin getirildiği Zincirlikuyu Mezarlığı'nda açıklama yapan taksiciler "Azrailimizi yanımızda taşıyoruz" diyerek yetkililere önlem çağrısı yaptı. 

İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi.

İstanbul'un farklı noktalarında toplanan taksiciler bir araya gelerek Yaşar Yanıkyürek'in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilmesine eşlik etti. Farklı noktalarda toplanan taksiciler Beyoğlu'nda bir araya gelerek konvoy halinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Zincirlikuyu Mezarlığı önünde toplanan taksiciler burada basın açıklaması yaptı.

Son cinayetin ardından taksiciler isyan etti: 'Azrailimizi yanımızda taşıyoruz' - 1. Resim

'EVDEN HELALLEŞEREK ÇIKIYORUZ'

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Bu bizim ilk cenazemiz değil, görünene göre son cenazemiz de olmayacak" diyerek şunları kaydetti:

"İki üç ay önce İzmir’de Oğuz Erge kardeşimiz, yaklaşık 9-10 ay önce Yıldıztabya, Gaziosmanpaşa’da Samet Kubiloğlu kardeşimiz, ondan 1 sene öncesine kadar Aydın Altun abimiz, bu ne ilk ne de son. Biz bir an önce yetkililerden taksicilerin can ve mal güvenliği için ivedi bir şekilde çalışma yapmalarını arzu ediyoruz. Bugün Yaşar abi için buradayız.

Ne yazık ki evden helalleşerek çıkıyoruz. Bir an önce yetkililerden, kabinli araç ya da başka bir çözüm bekliyoruz. Buna yetkililer, İstanbul’da taksiyi yönlendiren UKOME kurulu karar verecek. Bizler dernekler olarak, daha önce büyükşehir belediyesine bunun müracaatını yaptık. Bu ilk değil son değil. Biz helalleşerek çalışmak istemiyoruz. Bizler huzur, güven içinde çalışmak istiyoruz. Bizler STK’lar olarak sizler için her şeyi yapıyoruz. Bu işin hızlanması için sizlerin de bir an önce müracaatta bulunmanız gerekmektedir. Lütfen bizim sesimizi artık duyun. Lütfen bizi ciddiye alın.

Son cinayetin ardından taksiciler isyan etti: 'Azrailimizi yanımızda taşıyoruz' - 2. Resim

'AZRAİLİMİZİ YANIMIZDA TAŞIYORUZ'

Ölümlerin artık son bulması için yetkililerin önlem almasını isteyen ve evden helalleşerek çıkıyoruz diye belirten Deniz Dündar, "Bugün bu, yarın bir başkası, kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrailini yanında taşıyan bir meslek grubu haline geldik. Bütün yetkililere, özellikle taksici dostu cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bu çığlığımızı, bu haykırışımızı duyun” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ons, dolara meydan okuyor! Altında büyük ikilem: İsrail-İran gerilimi büyürse…Survivor All Star’dan elenen Yaman gözyaşlarına hakim olamadı! Ögeday’a söyledikleri dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş'ta 3.9'luk deprem - GündemSaat 08:45'te Kahramanmaraş'ta korkutan deprem6 Şubat'ta 1000 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan adam, o anları anlattı - GündemRönesans Rezidans'tan sağ kurtuldu: Sallandıkça bir kat indiAYM’den kıyafet kararı! Terör suçlularına tek tip zorunluluğu anayasaya aykırı - GündemAYM’den kıyafet kararı!Erdoğan'dan yeni dönem mesajları! Güçlenerek yola devam... - GündemErdoğan'dan yeni dönem mesajları!41 ilde zehir tacirlerine operasyon: 268 şüpheli yakalandı - Gündem41 ilde zehir tacirlerine operasyon: 268 şüpheli yakalandıGüler'den 'Güvenli hat' açıklaması: Sırada Gara ve Kandil var - GündemGüler'den 'Güvenli hat' açıklaması: Sırada Gara ve Kandil var
Sonraki Haber Yükleniyor...