Sarıyer'deki taksici cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: 200 dolar için tartıştık

Sarıyer'de taksiciyi öldürüp yol kenarına atan zanlı ilk ifadesinde şoförün kendisinde 200 dolar istediği için tartışmanın çıktığın iddia etti. Şüpheli ifadesinin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Y.B.G (42) taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklamış, olayın ardından Yanıkyürek’i araçtan atarak araçla olay yerinden uzaklaşmıştı.

Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli Y.B.G.(42) kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Y.B.G. emniyette verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Y.B.G. ifadesinde, taksiden inmek istediği sırada taksi şoförünün kendisinden 200 dolar istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını iddia etti.

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Olayın ardından şüphelinin paniğe kapıldığını ve kaçmak için taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek’i araçtan atarak direksiyon başına geçtiğini söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili aracın GPS kayıtlarının incelemesinin devam edildiği belirtildi.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Öte yandan yabancı uyruklu şüpheli, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.