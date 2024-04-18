Çocukların kavgasına katılan karı-koca, anne-kıza dehşeti yaşattı!

Esenyurt'ta iki çocuk arasındaki tartışmaya anneleri de dahil oldu. Kadınlardan birinin kocası eşinin tartıştığını görüp anne-kızı feci şekilde darp etti. Görgü tanıkları kadının aldığı darbeler sonrası bayılmasına rağmen darp edilmeye devam edildiğini söyledi.

Esenyurt'ta dün öğlen saatlerinde Balıklıyolu Mahallesi'nden meydana gelen feci olayda, iddiaya göre çocuklar arasında başlayan tartışmaya anneleri de dahil olunca kavga çıktı.

Eşinin kavga ettiğini gören kocası ise olaya dahil olarak sokak ortasında anne ve kızı darp etmeye başladı.

KADIN DARBELER SONRASI BAYILDI

Aldığı darbelerin etkisiyle yerde uzun süre hareketsiz şekilde yatan kadının yardımına ise mahalle sakinleri koştu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

KÜÇÜK KIZ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kadın ambulans ile hastaneye götürülürken, saldırgan karı koca ise polis ekiplerince karakola götürüldü.

Annesinin yerde baygın şekilde yattığını gören küçük kız çığlıklar atarak sinir krizi geçirirken, adamın kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BAYILDIĞI HALDE KADINI DARP ETMEYE DEVAM ETTİ"

Sokakta esnaflık yapan Musa Yavuz, “Ben evde oturuyordum dışarıdan bir kargaşa sesi geldi. Dışarıya baktım bir kadın yerde yatıyor, adamda binaya giriyor. Bizim komşular olduğunu anladım ve adamın karısını dövdüğünü sandım.

Ondan sonra duydum ki karı koca, çocuk tartışması nedeniyle başka bir kadını dövmüş. O manzara zorumuza gitti, hiç hoş olmadı. Adam yerde yatan kadını tekmeliyordu, kadın baygın şekilde yatıyordu. Daha sonrasında polis geldi karı kocayı götürdü, diğer kadın ise ambulansa bindi” dedi.