AVM'de dehşete düşüren kavga: Beğenmedikleri yemek için garsonu öldüresiye darp ettiler

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de, sipariş edilen yemeğin pişmediği iddiası ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çalışanın tekme, tokat ve yumruklarla ölesiye darbedildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hayrete düşüren olay, geçen hafta sonu İstanbul Esenyurt’ta Anpa Gross isimli AVM de yaşandı.

İddiaya göre, bir restorandan hamburger sipariş eden müşteri, köftenin pişmediği iddia ederek hamburgeri iade etmek istedi. Bu durumu müdürüne soran çalışan ise, hamburgeri değiştiremeyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine müşteri ile çalışan arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TEKME, TOKAT, YUMRUK...

Müşterinin arkadaşları olduğu iddia edilen grup, çalışana tekme, tokat ve yumruklarla saldırmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.