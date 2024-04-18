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Sarıyer'de taksiciyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Yakalanma anı kameralarda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıyer’de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu zanlının polis ekipleri tarafından yakalanma anı kameraya yansıdı. Öte yandan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak’ta yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı 34 TFY 89 plakalı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı.

Şahıs, Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmiş. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Y.B. (42) kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı.

YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Taksiciyi öldüren zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Maslak Büyükdere Caddesi'de seyir halinde olan aracın polis ekipleri tarafından durdurulduğu ve zanlının yakalandığı görülüyor.  

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Y.B isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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