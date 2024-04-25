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“TRT İspanyolca” yayın hayatına başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“TRT İspanyolca” yayın hayatına başlıyor

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel medya faaliyetleri ile sınırları aşan TRT, uluslararası dijital haber platformlarına bir yenisini daha ekliyor. 26 Nisan Cuma günü (yarın) TRT – İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi’nde lansmanı gerçekleştirilecek olan TRT İspanyolca’yla birlikte Türkiye’nin sesi İspanyolca konuşulan tüm coğrafyalara ulaşacak.

Türkiye’nin sesini küresel çapta duyurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TRT, 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul’da TRT - İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi ve TRT İspanyolca Lansmanı’nı gerçekleştirecek. 

TRT İspanyolca dijital haber platformunun lansmanının da yapılacağı zirveye; İspanya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Peru, Venezuela, Guatemala, Ekvator ve Bolivya’nın da aralarında bulunduğu 18 İspanyolca konuşulan ülkeden medya kurumlarından 17 genel müdür, 21 gazeteci, 16 yönetici ve Türkiye’de öğrenim gören Latin Amerikalı ve İspanyol 40 öğrenci katılım sağlayacak. Zirvede gazetecilere yönelik ‘’Uluslararası Gazetecilik’’ konulu bir çalıştay da düzenlenecek. 

ZİRVE KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ PANELLER DÜZENLENECEK

26 Nisan Cuma günü TRT İspanyolca dijital haber platformunun lansmanının hemen ardından deneyimli konuşmacıların katılımlarıyla "Diziler Aracılığıyla Karşılıklı Anlayışın Güçlendirilmesi: Türkiye ve İspanyolca Konuşulan Ülkeler", "Kamu Hizmeti Yayıncılığı Bakış Açısından Türkiye-İspanyolca Konuşulan Ülkeler İlişkileri: Ortak Bir Vizyon ve Gelecekteki Muhtemel Zorluklar”, ve “Küresel Haber Akışının Değişen Yüzü: Küresel Anlayış ve Eşitlik için İspanyolca Konuşulan Ülkelerin Sesini Duyurmak" konu başlıklarında paneller düzenlenecek. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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