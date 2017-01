Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Beledieyevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki A.T. adlı baba kendisini sürekli tehdit ettiği iddia edilen 24 yaşındaki oğlu O.T.'ye tüfekle ateş açarak sol dizinin altından yaraladı. Kanlar içinde kalan O.T., 112 Acil Servis ekipleri tarından hastaneye kaldırıldı. Öfkeli baba A.T. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde tüfekle birlikte yakalandı. Irmak Polis Merkezi'ne götürülen A.T., daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.