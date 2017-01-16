Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve üye muhtarlar, dolardaki yükselişi protesto etti.

''YALNIZ DEĞİLSİN REİS, ADIYAMAN SENİNLE''

Dernek binası önünde, "Yalnız Değilsin Reis Adıyaman Seninle" yazılı afiş ve "Döviz Boz, Oyun Boz" yazısı ile dolardaki yükselişe dikkat çeken muhtarlar, sahte ABD Doları yakıp, dolar ile burun sildi. Doların 3777 TL, avronun 3997 TL'ye yükselmesinin nedeninin küresel güçlerin ekonomik baskısı olduğunu kaydeden muhtarlar, vatanın dolara satılmayacağını vurguladı.





''ÜLKEMİZE EKONOMİK ANLAMDA SALDIRILAR DEVAM ETMEKTE''

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Taş, "Türkiye'mize yönelik 15 Temmuz sonrasındaki hain alçak saldırılar maalesef devam etmektedir. Doların ve avronun ülkemizde alıp başını gittiği şu günlerde vatandaşlarımızı zor duruma düşürmek amacıyla, ülkemizi zor duruma düşürmek amacıyla dolar bazında ülkemize ekonomik anlamda saldırılar devam etmektedir. Kendini 1 dolara satan o alçaklar, o şerefsizler, o hainlere sesleniyoruz. Para için ülke satılmaz, para için vatan satılmaz. Canımızı veririz ama vatanımızı vermeyiz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar ülke ekonomisi üzerine saldırırsanız saldırılsın, evimizdeki yatakları satarız, yorganı satarız ama asla ve asla vatanımızı dolara satmayacağız. Şu an ülke ekonomik anlamda baskı altındadır, saldırı altındadır. Bütün Türk milleti bir an önce bir olup dolarlarını, altınlarını bozmak zorundadır. Dolar bu insanların şerefi ise onların haysiyeti, kişiliğiyse tüküreyim onların şerefine." dedi.





