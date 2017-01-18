Ardahan-Artvin karayolunun 22'nci kilometresi Laşet mevkisinde heyelan meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanması üzerine yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda kalan araç sürücüleri ve yolcular yolun trafiğe açılmasını bekledi.Karayolları ekipleri yolun ulaşma açılması için çalışma başlattı.
Ardahan-Artvin karayolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı
18.01.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan-Artvin karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Etiketler : Ardahan-Artvin karayolu heyelan,
438908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438908.aspx
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