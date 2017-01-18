Ardahan-Artvin karayolunun 22'nci kilometresi Laşet mevkisinde heyelan meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanması üzerine yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda kalan araç sürücüleri ve yolcular yolun trafiğe açılmasını bekledi.Karayolları ekipleri yolun ulaşma açılması için çalışma başlattı.