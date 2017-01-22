Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Eskipazar İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Tolu hayatını kaybetti. Ankara istikametinden Eskipazar ilçesine giden Mehmet Tolu (37) yönetimindeki 78 SH 801 plakalı otomobil, Aslanlar köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Tolu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tolu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eskipazar İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Tolu'nun, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.