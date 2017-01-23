Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen, açığa alınan veya görevde bulunan askeri personel ve öğretmenlere yönelik Bolu, Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7'si kadın 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 3 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" ve "Eagle"ı kullandıkları, örgüt mensubu oldukları ve örgüt adına faaliyette bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.