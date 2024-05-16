Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Evlerini hasırcılıkla geçindiriyorlar! Köydeki kadınların tamamı çalışıyor

Evlerini hasırcılıkla geçindiriyorlar! Köydeki kadınların tamamı çalışıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kadınlar, El Işçiliği, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ın Babil kentine bağlı Jimmaat Köyü'nde kadınların neredeyse tamamına yakını hasırcılık yaparak evlerini geçindiriyor.

Köydeki kadınlar, kamış ve hurma sapından boy boy sepetler ve yaz aylarının en büyük ihtiyacı birbirinden güzel yelpazeler yapıyor.

Unutulmaya yüz tutan hasırcılık mesleği Iraklı kadınların elinde yeniden hayat bulurken ortaya birbirinden güzel ürünler çıkıyor.

"OTURARAK EVİN MASRAFLARINI KARŞILAYABİLİYORLAR"

Köyde hasırcılık yapan kadınlardan 3 çocuk annesi Umm Ali, "Köydeki bütün kadınlar hasırcılığa küçük yaşlarda başlıyor. Benim kızlarım da benden bu mesleği küçük yaşta öğrendi." dedi.

Evlerini hasırcılıkla geçindiriyorlar! Köydeki kadınların tamamı çalışıyor - 1. Resim

Köye daha sonradan yerleşen kadınların da zamanla hasırcılığı öğrendiğini dile getiren Umm Ali, şunları söyledi:

"Hasırclık, evde yapıldığı için kadınlar için kolay ve güzel bir meslek. Kadınlar evlerinde oturarak çocuklarının geçimini ve evin masraflarını karşılayabiliyor. Hasırcılıkta kullandığımız hurma sapları kendi toprağımızda yetiştirdiğimiz hurma ağaçlarından. Bunları hiçbir yerden ithal etmiyoruz, kendi köyümüzün ürünü. Yeşil hurma saplarını önce kurutuyoruz sonra üretimde kullanıyoruz. Bu sapları çeşitli renklere de boyayabiliyoruz sonra boyanan sapları kurutuyoruz. Hasırcılık yapan köy kadınları memur kadınlar gibi sabahtan akşama kadar ama evinde çalışıyor. Bu kadınlar hem evine ve çocuklarına sahip çıkıyor, hem de el üretiminden bir kazanç sağlıyor. Devletten hiçbir destek alamıyoruz. Bu meslek kadınlara özgü bir zanaat."

"1000'İN ÜZERİNDE AİLE BU İŞİ YAPIYOR"

Hasırdan üretilen malların satışını yapan İbrahim Hammadi, "Dünyaya gözlerimi açtığım günden bu yana anneannemi, annemi ve köydeki tüm kadınları hasırcılık yaparken gördüm ve sevdim de. Ancak bu kadınlara özgü bir iş olduğu için ben yapmadım." dedi.

Evlerini hasırcılıkla geçindiriyorlar! Köydeki kadınların tamamı çalışıyor - 2. Resim

El üretimine dayalı bu işçiliğin Babil'e özgü tarihi bir miras olduğunu söyleyen Hammadi, "Babil, uygarlık ve tarihi eserler şehridir. Böyle bir meslek de buraya yabancı değil. Köyde 1000'in üzerinde aile (kadınlar) bu mesleği icra ediyor." diye konuştu.

Hammadi, köydeki kadınların yurt içi ve dışında hasırcılık festivallerine katıldığını belirtirken, "Diğer illere satış yapabiliyoruz ancak ürünlerimizi yurt dışına gönderemiyoruz." dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Sony, PlayStation Plus Mayıs 2024 oyunlarını duyurdu: Red Dead Redemption 2 ücretsiz!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mayıs ayında dolu sürprizi! Bir anda başladı, her yeri beyaza bürüdü - YaşamMayıs ayında dolu sürprizi! Her yeri beyaza bürüdüÖnce ABD'den Bayburt'a geldi sonra Müslüman oldu - YaşamÖnce ABD'den Bayburt'a geldi sonra Müslüman olduHenüz 15 yaşındaydı... Kıyafeti traktör şaftına dolandı, hayatını kaybetti - YaşamKıyafeti traktör şaftına dolandı, hayatını kaybettiKocaeli'de binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü! Herkes nedenini merak ediyor - YaşamKocaeli'de binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdüBir ilçe diken üstünde! Vatandaşları korku sardı, herkes kaçan pitonu arıyor - YaşamPiton alarmı! Herkes onu arıyorTekmeler yumruklar havada uçuştu! Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü - YaşamŞehrin en işlek caddesi boks ringine döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...