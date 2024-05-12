Filmler için özel malzeme üretiyor! 56 yıldır demir döven Gürsel Usta'nın kazancı şaşırtıyor

Bir tek o kaldı! Yıllar öncesinin en gözde mesleğini devam ettiriyor

Bir tek o kaldı! Yıllar öncesinin en gözde mesleğini devam ettiriyor

Kütahya'da mesleğini yaşatma mücadelesi veren demirci ustası Gürsel Karaaslan, geleneksel yöntemle odun ateşinde kıvama getirdiği demiri döverek şekillendirip tarım aletleri imal ediyor.

Şehrin en eski yerleşim yerlerinden Maruf Mahallesi Sırlı Bayırı mevkisindeki atölyesinde ata mesleğini sürdüren 63 yaşındaki Gürsel Karaaslan, çekiç ve şahmerdan (çok ağır bir çeşit tokmak) ile demiri döverek kazma, balta, tara, çapa gibi tarım aletlerine dönüştürüyor.

"DÜRÜST ÇALIŞAN KAZANIR"

Yıllardır bu mesleğin içinde olan Karaaslan, "Babam ve amcamdan öğrendiğim bu mesleği 7 yaşından beri yapıyorum. Bu meslekte dürüst çalışan kazanır. Ben mesleğim sayesinde 4 çocuğumu üniversitede okuttum." diyor.

Demirciliği öğrenmek için kimsenin ilgi göstermediğini, bunu sürdürecek çırak bulamadığı için üzüldüğünü dile dile getiren Gürsel Usta, sipariş usulü işlerini yürütüyor.

"Genellikle köylülerin kullandığı kazma, balta, tara, çapa gibi malzemeleri imal ediyorum. Dövülen demirle yapılan malzeme daha kaliteli oluyor, daha çok dayanıyor, uzun ömürlü ve kullanışlı oluyor. Kütahya'daki tüm köylüler benim dükkanımı bilir." diye konuştu.

3-4 BİN DOLAR KAZANDIĞI OLMUŞ

Geçmişte Kütahya'da yaklaşık 20 demir ustasının bulunduğunu, bazılarının vefat ettiğini, kimilerinin ise mesleği bıraktığını aktaran Gürsel Usta özel işlerle mesleği yaşatıyor.

Yurt içi ve dışında çevrilen bazı dönem filmlerinde, dizilerinde kullanılan malzemeleri üreten demircilerin iyi paralar kazandığını söylüyor.

İzmir'de bir meslektaşının Tapınak Şövalyelerinin zırhlarını yaparak yurt dışına gönderdiğini ifade eden Karaaslan, "Bir işten 3-4 bin dolar kazanıyor. Günümüzde bu mesleği öğrenenler aslında çok güzel para kazanabilir. Yaptıkları işleri internet ortamından hem yurt içine hem de yurt dışına satan demirci arkadaşlarımız var. Sadece yurt dışına çalışan arkadaşlarımız bulunuyor." diyor.