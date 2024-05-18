Gece yarısı yürekler ağza geldi! Zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç teklif

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mayıs 2024 04:11 - Güncelleme: 18 Mayıs 2024 04:12 - Güncelleme:

Nevşehir, Kaza, Alkol, Haber

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de zincirleme kazaya neden olan kadın sürücü, çarptığı araç sürücülerinden 'polis çağırmamalarını' rica etti.