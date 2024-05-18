Gece yarısı yürekler ağza geldi! Zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç teklif
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de zincirleme kazaya neden olan kadın sürücü, çarptığı araç sürücülerinden 'polis çağırmamalarını' rica etti.
Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde gece saatlerinde zincirleme bir kaza meydana geldi.
Otomobili ile 80. Yıl Bulvarı'ndan Zübeyde Hanım Caddesi'ne kontrolsüz olarak çıkan alkollü sürücü Gül S., önce Ali A.’nın kullandığı minibüse, daha sonrada Bahadır C.’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE KALDIRIMA SAVRULDU
Gül S.’nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alkol muayenesinde 1.35 promil alkollü çıkan kadın sürücü Gül S.'nin, çaptığı araç sürücülerinden polis çağırmamalarını rica ettiği iddia edildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı