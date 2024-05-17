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Haberler > Yaşam > Mezarlığa tribün koltuğu koydular! Sosyal medya ikiye bölündü, sebebini duyanlar şaştı

Mezarlığa tribün koltuğu koydular! Sosyal medya ikiye bölündü, sebebini duyanlar şaştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mezarlığa tribün koltuğu koydular! Sosyal medya ikiye bölündü, sebebini duyanlar şaştı
Trabzon, Çarşıbaşı, Mezarlık, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon Çarşıbaşı Pınarlı Mahalle mezarlığına bölge halkı tarafından bordo mavi renklerde tribün koltuğu yerleştirildi. Sosyal medyada mezarlık stada benzetildi. Bu eleştirilere kızan mahalleli "Buraya gelenler rahatça dualarını etsinler diye yaptık" dedi.

Trabzon Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi sakinleri, mezarlıkta rahat dua edebilmek için ilginç bir yola başvurdu. Bölge halkı, mahalle mezarlığının üst kısmına beton döküldü, ardından bordo mavi tribün koltukları yerleştirildi.

Mezarlığı stada çevirdiler! Sebebi duyanları şaşırttı - 1. Resim

Ancak bu durum kamuoyunu ikiye böldü. Kimi yapılanı beğenirken kimi uygunsuz buldu. Sosyal medyada birçok kişi, kabristanı stada benzetti, mahalleli öfkelendi. 

Mezarlığı stada çevirdiler! Sebebi duyanları şaşırttı - 2. Resim

STAT BENZETMESİ SİNİRLENDİRDİ

"Mezarlık stat gibi olmuş" eleştirilerinden rahatsızlık duyduğunu belirten Pınarlı Mahalle Muhtarı Davut İşçi "Cenaze merasimlerinde, bayram ziyaretlerinde mezarlığa gelenlerin rahat oturabilmesi için böyle bir güzellik yapmaya çalıştık.

Mezarlığı stada çevirdiler! Sebebi duyanları şaşırttı - 3. Resim

Ben güzel olduğuna inanıyorum. Sosyal medyada 'tribün' denildi. Kesinlikle böyle bir şey yok" dedi. İşçi, koltukların eksik kaldığını ve bunun için Trabzonspor'dan destek istediklerini de sözlerine ekledi.

Mezarlığı stada çevirdiler! Sebebi duyanları şaşırttı - 4. Resim

"TRABZONSPOR'DAN 30 KOLTUK İSTİYORUZ"

Pınarlı Mahallesi Merkez Cami İmam Hatibi Mustafa Kum ise "Vatandaşların rahatça dualarını okuyabilmesi için koltukları düşündük. Bu kararı hep beraber aldık. Güzel de oldu. Tabi renkler Trabzonspor olunca ilgi çekti. Bu hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tribün diye bir algı oluşturmanın herhangi anlamı yok. Trabzonspor'dan küçük bir beklentimiz var. İnşallah o talebimizde karşılık bulur. Yaklaşık 30 adet koltuğa ihtiyacımız var. Onlar da bordo ve mavi olursa çok daha güzel olur” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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