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Mayıs ayında dolu sürprizi! Bir anda başladı, her yeri beyaza bürüdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji, Erzurum, Hava Durumu, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'un kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülen yağışlar, zaman zaman yerini doluya bırakıyor. Sağanak kent genelinde yarın da devam edecek.

Mayıs ayının ilk yarısı sona erdi, ikinci yarısının ilk günlerinde batıda güneş etkisini hissettirirken, doğu illerde ise sağanak devam ediyor.

Erzurum'da bugün öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde bir anda başlayan, bazen fındık büyüklüğüne erişen doludan kaçmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Dolu yağışının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Mayıs ayında dolu sürprizi! Bir anda başladı, her yeri beyaza bürüdü - 1. Resim

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum genelinde hava parçalı, çok bulutlu olacak. Kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Erzurum’da yarın da etkili olması beklenen sağanak yağışların yerini parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışa bırakacağı tahmin ediliyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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