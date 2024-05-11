Valilik uyardı, cadde ve sokaklar göle döndü! Ankara'da sağanak ve dolu yağışları sürüyor

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2024 19:23 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 19:37 - Güncelleme:

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Valilik ve Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Başkent'te devam eden yağışlarla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şehrin cadde ve sokakları göle dönerken, yollarda su birikintileri oluştu.