Valilik uyardı, cadde ve sokaklar göle döndü! Ankara'da sağanak ve dolu yağışları sürüyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Valilik ve Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Başkent'te devam eden yağışlarla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şehrin cadde ve sokakları göle dönerken, yollarda su birikintileri oluştu.
Meteroloji'nin uyarıları ardından ülke genelinde kuvvetli yağışlar devam ediyor. Ankara'da da öğle saatlerinden itibaren başlayan yağışlar devam ediyor.
CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Ankara’da başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Tarım alanları beyaza büründü.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Şehir içi ulaşım güçlükle yapılırken Etimesgut ilçesine bağlık Yapracık Mahallesi'nde göle dönen bir yolda vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
VALİLİKTEN UYARI GELDİ
Ankara Valiliği de yağışa karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi