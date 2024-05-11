Memur ve emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? Memur-Sen açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunuldu! Emekli ikramiyesine bir zam daha gündemde

Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? Masada 3 farklı zam formülü var

Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? Masada 3 farklı zam formülü var

Türkiye'de memur ve emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı konusunda açıklamalar peş peşe geliyor. Vatandaşlar heyecanla temmuzu beklerken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ülkedeki enflasyonun gidişatına yönelik açıklamada bulunarak, temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını ifade etti.

Memur ve Emekilere yapılacak temmuz zammı vatandaşların merak konusu. Türkiye'de gözler 6 aylık enflasyona çevrilmişken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur ve emeklinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını ifade etti.

ENFLASYON FARKI YÜZDE 10'U BULACAK

NTV'de yer alan habere göre, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi. Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 20'YE ULAŞACAK

Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Ancak önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu söyledi.