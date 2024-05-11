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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunuldu! Emekli ikramiyesine bir zam daha gündemde 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a rapor sunuldu! Emekli ikramiyesine bir zam daha gündemde 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emeklilerin bayram ikramiyeleri bu yıl 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı'nda 3 bin lira ikramiyesini alan emekliler için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Emekli ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunulduğu belirtildi.

Emekliler temmuzda alacağı zamla heyecanla beklerken bir yandan da bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini yakından takip ediyor. İkramiyeler, bu yıl 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı için ikramiyelerini alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi 3'er bin liralık bir ikramiye ödemesi daha alacak. 

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK

3'er bin lira olarak hesaplara yatırılacak olan emekli bayram ikramiyesi, Kurban bayramından önceki hafta olan 5 Haziran - 10 Haziran arasında yatırılması bekleniyor. Böylece emekliler 2024'te toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNULDU

Emekliler bir yandan Haziran'da alacağı ikramiyeyi yakından takip ederken bir yandan da "Emekli ikramiyeleri artacak mı?" sorusuna cevap arıyor. Emeklilerin alım gücünü yükseltmek için hazırlıklarını sürdüren hükümetin, ikramiye konusunda da çalışma içinde olduğu öğrenildi. 

Hükümet kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için yeniden artırılması konusunda rapor sunulduğunu aktardı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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