Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var 

Milyonlarca emekli temmuz ayında alacağı zammı iple çekiyor. Enflasyon tahminlerine göre temmuzda emekliye yüzde 25 zam yapılması beklenirken, emekli zammı için 3 formül gündemde. Kök maaşa göre zam, seyyanen zam ve refah artışı gibi formüller masada. İşte emekliyi temmuzda bekleyen 3 farklı zam senaryosunun detayları...

Emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonların maaş artışını 6 aylık enflasyon belirleyecek. 2024'ün ilk 4 aylık enflasyon rakamlarına göre, emekliler yüzde 18.70'lik zammı şimdiden garantiledi. Ancak kesin rakam için mayıs ve haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Emekli zammı için 3 farklı formül gündemde.

SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Bunlardan ilk zammın yine kök maaşa göre yapılması. Buna göre, kök maaş üzerinden 6 aylık enflasyon kadar zam yapılacak. Bu formül uygulanırsa maaşı 8 bin 450 TL altında olanlar sıfır zam alacak. Aldıkları zamma rağmen maaşı 10 bin TL'nin altında kalanlar devlet desteği ile yine 10 bin lira almaya devam edecek.

KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ

İkinci formül ise kök maaşa seyyanen zam yapılması yönünde. Bu formüle göre, emekli taban aylıkları seyyanen zam ile en düşük maaşa eşitlenecek. Daha sonra ise bu rakamlar üzerinden kademeli bir artış yapılacak.

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REFAH ARTIŞI DA MASADA

Üçüncü formülde de refah payı uygulaması bulunuyor. Buna göre, de 6 aylık enflasyon rakamlarına refah payı ile ek zam yapılacak. Bunun da yüzde 25'lik enflasyon oranına yüzde 5'lik refah payı eklenmesiyle yüzde 30'a çıkarılacağı söyleniyor.





