İşte kira getirisi en düşük şehirler! Dikkat çeken ‘Muğla’ ve ‘küçük şehir’ detayı

Konut fiyatlardaki durulmadan yararlanmak isteyenler gayrimenkul yatırımına yöneldi. Amortisman süresi ise bazı şehirlerde 19-23 yıl aralığına kadar çıktı. Son yıllarda en çok tercih edilen illerden Muğla, en düşük kira getirisi sunan şehir oldu! Burdur, Kastamonu, Bayburt, Artvin gibi iller de kira getirisi en düşük ilk 10 şehir arasında… Ankara, İstanbul, İzmir listede yer almazken; fiyata göre kirası düşük şehirlerdeki yatırımın, geri dönüş süresi uzun oluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- TCMB tarafından geçen hafta verilen mesajlar, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasının bir süre daha süreceğine işaret etti. Yüksek faiz ortamında dikkatler bir yandan da gayrimenkul piyasasına çevrilmiş durumda.

Genel olarak bakıldığında konut kredisi faiz oranları da aylardır yüksek seyrederken; konut satışlarında aylık bazda 100 bin adede yakın hacmin korunduğu, buna karşılık özellikle kredili konut satışlarının ciddi anlamda gerilediği, konut fiyatlarında da aylardır reel anlamda gerileme trendinin yaşandığı gözlemleniyor.

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM

Bugün bankalar tarafından sunulan en düşük faizli konut kredisi oranı yüzde 3,05 olarak öne çıkıyor. Bu oranla bile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir vatandaş, 120 ay vadede 3 milyon 781 bin TL olarak geri ödeme yapıyor. Aylık taksit oranı ise 31 bin 352 TL olarak gerçekleşiyor. Toplam faiz yükü ana paranın yüzde 278 gibi yüksek bir oranda gerçekleşiyor. Aylık taksitler de ülkedeki ortalama ücret düzeyi dikkate alındığında, birçok hanenin ödeme gücünün üzerinde seyrediyor.

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KONUT SATIŞLARINDA SON GELİŞMELER

TÜİK tarafından son olarak açıklanan Mart Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre; Türkiye genelinde söz konusu ayda 105 bin 394 adet konut satıldı. 2023’ün aynı ayına göre yüzde 0,1 gerileme yaşandı. İstanbul, 19 bin 40 adet konut satışı ile toplamdan yüzde 18,10’luk paya sahip oldu. İlk çeyrekte ise konut satışları yüzde 1,3 geriledi ve 279 bin 604 şeklinde kayıtlara geçti.

Bu arada kredili (ipotekli) satışlarda da gerileme devam etti. Mart ayında sadece 12 bin 880 adet konut krediyle alındı. Toplam içinde ipotekli satışın payı %12,20 oldu.

KONUT FİYATLARINDA SON RAKAMLAR

Merkez Bankası tarafından son olarak şubat ayına dair “Konut Fiyat Endeksi” verileri açıklandı. Buna göre Şubat 2024’te konut fiyatları aylık bazda %2,20 ve yıllık bazda %58,30 yükseliş gösterdi. Aylık artışlar son dört aydır enflasyonun altında seyrederken, yıllık yükseliş oranı ilk defa şubat ayında yıllık TÜFE’nin altında gerçekleşti. Bu durum, konut fiyatlarında yıllık olarak da reel anlamda değer kayıplarının başladığına işaret etti.

TCMB verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 31 bin 365 TL olarak açıklandı. Yine 120 metrekare bir konutun ortalama fiyatı da 3 milyon 763 bin TL olarak hesaplanıyor.

PEŞİN PARA İLE ALIMLAR SÜRÜYOR

Konutta son trendler bu şekilde iken; altın veya dövizini bozanların ya da KKM’den çıkış yapanların, fiyatlarda durulma yaşanıyorken, peşin para ile konut alımları da devam ediyor. Özellikle yatırım amaçlı konut alımlarında ise “kira geri dönüş süresi” en önemli kriter olarak öne çıkıyor. Bu anlamda Türkiye’deki birçok şehirde amortisman süresi 13 yıl-15 yıl arasında değişirken, bu süreler konut yatırımı içim makul karşılanıyor.

BU ŞEHİRLERDE GETİRİ DÜŞÜK

Ancak bazı şehirlerde amortisman süresi 19-23 yıl bandına kadar yükseliyor. Bu şehirlerde yapılacak konut yatırımının yıllık kira getirisi düşük seyrediyor ve böylece geri dönüş süresi de oldukça uzuyor.

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından son açıklanan Nisan 2024 verilerine göre amortisman süresi en yüksek ilk 10 şehir şöyle sıralandı:

1-MUĞLA

Ortalama Konut Fiyatı: 7.552.176 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,30

Amortisman Süresi: 23 yıl

2-AYDIN

Ortalama Konut Fiyatı: 5.143.600 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,77

Amortisman Süresi: 21 yıl

3-BURDUR

Ortalama Konut Fiyatı: 2.753.024 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,03

Amortisman Süresi: 20 yıl

4-ARTVİN

Ortalama Konut Fiyatı: 2.696.708 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,16

Amortisman Süresi: 19 yıl

5-TRABZON

Ortalama Konut Fiyatı: 3.279.448 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,20

Amortisman Süresi: 19 yıl

6-ANTALYA

Ortalama Konut Fiyatı: 4.128.584 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,21

Amortisman Süresi: 19 yıl

7-BAYBURT

Ortalama Konut Fiyatı: 2.332.136 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,24

Amortisman Süresi: 19 yıl

8-RİZE

Ortalama Konut Fiyatı: 3.034.935 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,32

Amortisman Süresi: 19 yıl

9-KASTAMONU

Ortalama Konut Fiyatı: 2.455.446 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,33

Amortisman Süresi: 19 yıl

10-KARAMAN

Ortalama Konut Fiyatı: 2.602.460 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,37

Amortisman Süresi: 19 yıl

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Başkent Ankara, ortalama 2 milyon 760 bin TL konut fiyatı ve yıllık %8,20 getiri oranı ile, amortisman süresi en kısa olan şehir unvanını koruyor.

İstanbul’da ortalama konut fiyatı 4 milyon 569 bin TL olurken; yıllık getiri oranı %6,07 ve amortisman süresi 16 yıl olarak dikkat çekiyor.

İzmir ise yıllık getiri %6,57 ve amortisman süresi 15 yıl olarak kendini gösteriyor. Bu şehirde ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 138 bin TL…