Listede büyük sürprizler var! İşte kira getirisi en yüksek şehirler

Konut kredilerinde faiz yükü %250’yi geçerken; satışlarda durgunluk ve fiyatlarda reel gerileme sürüyor. Buna rağmen peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için 13-15 yıl kira amortisman süresi önemli gösterge olmaya devam ediyor. En yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almazken; ilk sıraya Ankara’nın yerleşmesi dikkat çekti. İşte il il konut fiyatları ve yıllık kira getiri oranları…

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖMER FARUK BİNGÖL- Son dönemde yüksek seyreden kredi faiz oranları sebebiyle gayrimenkul piyasasında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geçen hafta TCMB tarafından açıklanan Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye’de konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 58,30 olarak gerçekleşti. Böylece konut fiyatlarında Aralık 2019’dan bu yana, yıllık bazda ilk defa TÜFE’nin altında bir değer artışı gözlemlendi. Şubatta yıllık TÜFE rakamı %67,07 olmuştu. Martta TÜFE’de artış sürmüş ve %68,50’ye yükselmişti. Bundan sonraki birkaç aylık süreçte de konut fiyatlarında yıllık artışın, TÜFE altında kalması bekleniyor.

KONUT SATIŞLARINDA SON DURUM

Türkiye’de konut satışlarına dair son tablo ise TÜİK tarafından açıklanan mart verilerinde görülmüştü. Buna göre ülke genelinde martta 105 bin 394 adet konut satışı gerçekleşti. Martta satılan konutların sadece 12 bin 880 adedi için kredi kullanıldı. Birkaç yıl önce toplam konut satışları içinde yüzde 30-35 orana sahip kredili satışların ağırlığı bugün yüzde 10’lara kadar geriledi.

KONUT KREDİ FAİZLERİ YÜKSEK

Bugün en uygun konut kredisi oranı bile yüzde 2,94 faiz oranıyla sunuluyor. 1 milyon TL kredinin geri ödemesi, 120 ayda 3 milyon 660 bin TL olarak gerçekleşiyor. Aylık taksitler ise 30 bin 337’yi buluyor. Toplam geri ödeme üzerinde ana para hariç faiz yükü yüzde 266 gibi oldukça yüksek bir düzeyde seyrediyor. Bu gelişmeler kredi kullanarak konut alımını neredeyse imkansız hale getiriyor.

KONUT ALACAKLAR DİKKAT

Bütün bu tabloya rağmen peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için amortisman (geri dönüş) süresi, en önemli gösterge olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul platformu ENDEKSA tarafından son olarak hesaplanan Mart 2024 verilerine göre; 13-15 yıl arası kira getirisinde öne çıkan 10 şehir arasında Ankara ilk sırada yer alıyor. Ortalama konut fiyatlarının 2 milyon 720 bin TL olarak ölçüldüğü Ankara’da yıllık kira getirisi yüzde 7,77 olarak hesaplanıyor.

İSTANBUL VE İZMİR’DE DURUM

ENDEKSA verilerine göre Mart 2024 itibarıyla İstanbul’da ortalama konut fiyatı 4 milyon 402 bin 908 TL oldu. Mega kentte ortalama yıllık kira getirisi %5,95 ve amortisman süresi 17 yıl olarak ölçüldü.

İzmir’de ise ortalama konut fiyatı 4 milyon 33 bin 224 TL, yıllık kira getirisi %6,24 ve amortisman süresi 16 yıl oldu.

Her iki büyükşehir de son verilere göre en yüksek kira getirisinde ilk 10 il arasına giremedi.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLK 10 ŞEHİR

1-ANKARA

Ortalama fiyat: 2.720.510 TL

Amortisman süresi: 13 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,77

2-TEKİRDAĞ

Ortalama fiyat: 2.522.853 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,28

3-BİLECİK

Ortalama fiyat: 2.201.600 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,20

4-KİLİS

Ortalama fiyat: 1.767.216 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,15

5-ŞANLIURFA

Ortalama fiyat: 2.353.325 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,14

6-MANİSA

Ortalama fiyat: 2.511.232 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,09

7-GAZİANTEP

Ortalama fiyat: 2.792.676 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,06

8-AĞRI

Ortalama fiyat: 1.848.602 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,96

9-SİİRT

Ortalama fiyat: 1.850.784 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,91

10-YOZGAT

Ortalama fiyat: 2.150.477 TL

Amortisman süresi: 15 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,78