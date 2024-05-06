Gözler temmuzda! Milyonlarca emekliyi bekleyen "sıfır zam" tehlikesi

Milyonlarca emekliyi temmuzda "sıfır zam" tehlikesi bekliyor. Beklenti anketlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran emeklinin maaş zammını belirleyecek. Ancak temmuz zammı yine kök maaşa göre yapılırsa, kök maaşı 8 bin 450 TL altında olan emekliler sıfır zam alacak. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde bu konuyu ele aldı. İşte detaylar...

Emekliler temmuz ayında yapılacak zammı heyecanla bekliyor. Milyonların maaş artışını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Emekliler 4 aylık enflasyona göre yüzde 18.70 oranında zammı şimdiden garantiledi. Kesin rakam ise mayıs ve haziran rakamlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Ancak milyonlarca emekliyi bekleyen sıfır zam tehlikesi bulunuyor.

KÖK MAAŞI BU SEVİYENİN ALTINDA OLANLAR...

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 25. Temmuzda emeklilere yine kök maaş üzerinden zam yapılması halinde milyonlar hayal kırıklığına uğrayacak. Kök maaşı 8 bin 450 TL altında olan emekliler sıfır zam alacak.

İSA KARAKAŞ ANLATTI

Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde bu konuyu ele aldı. Karakaş konu hakkında şunları aktardı:

"Nisan ayları itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı %18,72 olarak gerçekleşmiştir. Bugün itibarıyla devlet desteği olmadan sadece bu oransal rakamı kök maaşlarla çarptığımız zaman kök maaşı yaklaşık 8 bin 450 TL ve altında olanlara “SIFIR ZAM” görünmektedir. Beklenti anketlerine göre mayıs ve haziran aylarında gerçekleşmesi muhtemel enflasyon rakamlarını göz önünde bulundurduğumuzda 6 aylık enflasyonun azami %25 seviyesini geçmeyeceğini söyleyebiliriz.

Bu bağlamda 2023 Temmuz ayında olduğu gibi 2024/Temmuz ayında da kök maaşlar üzerinden güncelleme yapılması hâlinde kök maaşı 8.000 TL ve altında kalan milyonlarca emeklinin sıfır zamla karşı karşıya kalarak yine 10.000 TL maaş almaya devam etmesi bahse konu olacaktır."

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