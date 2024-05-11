AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM kararı sonrası İsrail'e sert mesaj: Barbarlığı durduracağız

Türkiye, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısının kabul edilmesine yönelik gelişmelere yoğunlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin'in BM üyeliğinin talep edildiği karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir. Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

BM Genel Kurulu'nun Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul edilmesi sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çelik'i açıklaması şu şekilde:

"BM TASARISI EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLDİ"

Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir. Buna karşılık İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütücü makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalaması İsrail’in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir.

BM KARARINA KARŞI ÇIKANLARA TEPKİ

Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu’nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır. Dünya milletleri BM Genel Kurulu’nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır.

"BARBARLIKLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı; Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK’ya baskı yapmalıdır. Cumhurbaşkanımızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.