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Haberler > Dünya > İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 20 kişiyi katletti

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 20 kişiyi katletti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, dün gece de sivillerin olduğu bölgeyi vurdu. Saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybederken, yakınlarını kaybedenlerin acısı yürek dağladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Maghazi Kampı ve Az Zawayda bölgelerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Deir al-Balah kentindeki Aksa Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 20 kişiyi katletti - 1. Resim

CAN KAYBI 35 BİNE DAYANDI

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 217 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 20 kişiyi katletti - 2. Resim

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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