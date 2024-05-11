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Cem Adrian konserinde duygu dolu anlar! Gazze için türkü söylerken gözyaşlarına hakim olamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kendine has tarzı ve sevilen şarkılarıyla tanınan Cem Adrian, Zürih’te konser verdi. Konserinde Gazze’deki halkın uğradığı zulme dikkat çeken Adrian, oradaki vatandaşlar için “Bu da gelir bu da geçer ağlama” türküsünü seslendirdi. Performansı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, kendisini dinleyen konukları da ağlattı.

Şarkıcı Cem Adrian, son verdiği konserde 7 Ekim’den bu yana işgale ve soykırıma direnen Gazzeliler için şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

GAZZE'YE DESTEK

‘Derinlerde’ , ‘Kül’ , ‘Sen Gel Diyorsun’ , ‘Ben Sana Veda Edemem’ gibi parçalarıyla bilinen Cem Adrian, İsviçre’nin Zürih kentinde konser verdi. Adrian, İsrail'in katliam yapıp ambargo uyguladığı Gazze'yi unutmadı. Orada yaşayan vatandaşlar için “Bu da gelir bu da geçer ağlama” türküsünü söyleyen şarkıcı gözyaşlarına hakim olamadı.

Konsere dinlemeye gelenler Gazze’ye destek veren sanatçıyı ayakta alkışladı.

CAN KAYBI 35 BİNE DAYANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 217 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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