Cem Adrian konserinde duygu dolu anlar! Gazze için türkü söylerken gözyaşlarına hakim olamadı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2024 15:55 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 16:01 - Güncelleme:

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Kendine has tarzı ve sevilen şarkılarıyla tanınan Cem Adrian, Zürih’te konser verdi. Konserinde Gazze’deki halkın uğradığı zulme dikkat çeken Adrian, oradaki vatandaşlar için “Bu da gelir bu da geçer ağlama” türküsünü seslendirdi. Performansı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, kendisini dinleyen konukları da ağlattı.