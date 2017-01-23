Malatya'dan Elazığ'a yük taşıyan tren, Battalgazi ilçesine bağlı Ağılbaşı çıkışı mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 EC 166 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki aynı aileden Muhammed Ali, Sena Nur ve Atakan Alkan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da yük treni otomobile çarptı, yaralılar var
23.01.2017 - 15:32 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Etiketler : malatya,yük treni,kaza,haberler,
440578 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440578.aspx
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