Türkiye Gazetesi

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli kadın tutuklu Lina el-Cerbuni, İsrail'in Aşağı Celile Bölgesi'ndeki memleketi Arraba kentinde kendisi için düzenlenen etkinlikte "İsrail hapishanelerinde geçirdiği yıllar, Filistinli kadın mahkumların yaşadıkları, gençlik yıllarındaki hedefleri ve yaklaşık iki bin Filistinli esirin pazartesi günü başlattığı açlık greviyle" ilgili AA muhabirine konuştu.

İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un Mescid-i Aksa'nın avlusuna girişiyle fitili ateşlenen 2'nci İntifada'nın başladığı 2000'li yıllarda Filistin davasıyla yakından ilgilenen 42 yaşındaki Cerbuni, 2002'de İsrail polisi tarafından İslami Cihad Hareketi mensubu olduğu iddiasıyla göz altına alındı.

Cerbuni, çıkarıldığı mahkemede 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak kararın temyiz edilmesiyle 2 yıl indirilerek 15 yıl hapse mahkum olmuştu.

Hapse mahkum edildiğinde henüz 27 yaşında olan Cerbuni, İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını, "Hapis zordur. Hapiste bir gün geçirmek bile başlı başına büyük bir acı iken 15 yılı siz düşünün." cümleleriyle anlattı.

Cerbuni, tutuklanmadan önce sıradan bir hayat yaşadığını ve hayalleri olduğunu belirterek, "Benim de normal bir hayatım vardı ve çalışıyordum. Her insanın hayata dair hesapları, planları olduğu gibi benim de planlarım, hayallerim vardı. Ancak acı bir darbeyle hepsi yarıda kaldı." dedi.

"Sevinçlerimiz hep buruk kalıyor"

Ailesine tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Cerbuni, "Bugün her ne kadar halkımın arasında, ailemin yanında olsam da mutluluğumuz hep yarım, sevinçlerimiz hep buruk kalıyor. Asıl sevinci ve mutluluğu tüm Filistinli esirlerin özgür olmasıyla yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda fazla bedel ödediğini ve ödemeye devam ettiğini belirten Cerbuni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin davası, sadece Filistinlilerin değil her Müslümanın ve her Arap'ın davası olmalıdır. Filistin davası, sadece Filistinlilere yüklenecek bir dava olamaz. Filistin'i, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmak her Müslüman'ın sorumluluğunun başında olmalıdır. Her Müslüman Filistin'in özgürlüğü ve Filistinlilerin yaşadığı acıları bitirmek için hareket etmelidir."