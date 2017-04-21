Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Ekmek Ana" lakabıyla tanınan 53 yaşındaki Kezban Nerse, 16 yıl önce eşini kaybetti. 2 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Nerse, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kendi yaptığı pıtıl ve bazlamaları önceleri sokak sokak gezerek sattı. Sokakta başladığı işine şimdi açtığı küçük bir fırında devam ediyor. Ekmek ana açtığı fırında kendisi gibi mağdur olan kadınlara da iş imkanı sağlıyor.



"EŞİM VEFAT EDİNCE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDIM"

Eşi vefat ettikten sonra çocuklarıyla tek başına kaldıklarını dile getiren Kezban Nerse, "16 yıl önce eşim vefat etti. Ben de kendi kendime acaba ne iş yapabilirim diye düşündüm. Ancak herhangi bir işte çalışamadım. İş başvurusu yaptığımda bana 'tahsilin yok, yaşlısın' dediler. Sonra küçükken yaptığım köy ekmekleri aklıma geldi. Akşamları sabaha kadar evde bazlama, pıtıl, gözleme ve katmer gibi ekmek çeşitleri yaptım, gündüzleri de sokak sokak, pazar pazar satmaya başladım" dedi.

"ZABITALAR BANA ENGEL OLUNCA FIRIN AÇTIM"

Sokakta ekmekleri satarken bazı sıkıntılar yaşadığını anlatan Nerse, "Belediye zabıtaları bana müsaade etmedi. Onlar beni engellediği zaman benim maddi durumum daha da zorlaştı. Sonra dükkan açmayı düşündüm. Krediyle kendime küçük bir dükkan açtım. Şimdi dükkanımda durumu iyi olmayan kadın arkadaşlarımla çalışıyoruz. Yaklaşık 15 kadın eleman çalıştırıyorum. Hepsi burada çalışarak evlerine katkı sağlıyor. Şu anda ise 2. dükkanımı açtım. Ben işlerimi daha çok ilerletip daha çok kadına iş imkanı sağlamak istiyorum. Bugün 15 kişiyle çalışıyorum ancak yarın 200, 300 kadına burada iş vermek istiyorum" diye konuştu.



Kezban Nerse'nin açtığı fırında, kimi kadın çocuğunu okutabilmek için kimi de evine ek bir gelir sağlayabilmek için çalışıyor.