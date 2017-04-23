Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri saat 10.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda başladı. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan vekili Şevket Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Topuz, kamu görevlileri, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldığı etkinlikler, halay çekilmesi ve dans gösterisi ile başladı. Öğrencilerin halay çekmesi sırasında, gösterilerileri izleyen vatandaşların bulunduğu yere iple bağlanan ve havada olan Türk bayraklı balonlar, sıcağın etkisiyle alev alarak patlamaya başladı. Havadan düşen parçaların üzerine düştüğü iki kadının saçları ve elbiseleri yanarken, balonların patlaması üzerine vatandaşlar arasında panik yaşandı.

Panik ve koşturmaca sırasında bir vatandaş bayılırken, Vali Ahmet Deniz patlamanın olduğu yere gelerek, etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Balonların patlaması sırasında saçları yanan 2 kadın ve bayılan bir erkek vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.