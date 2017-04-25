Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ'nün okullarından Akansu Koleji çalışanları ve bunlarla hareket ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kayseri, Eskişehir, Çorum, Mardin ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, N.Ş, S.Y, Ö.I, S.C, Ö.K, S.Y, H.Ş, M.C, S.A, S.P, M.S, A.A, M.A.K, F.Ö, P.Ş. ve T.Ö. gözaltına alındı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 16 kişi, emniyete götürüldü. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.